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كتب- محمد خيري:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، أسباب غياب محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق عن معسكر الفريق الحالي بالإسماعيلية، استعدادا لمواجهة الأهلي.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الأهلي، بعد غد السبت، في الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن استبعاد شيكابالا، من معسكر الزمالك لمواجهة الأهلي جاء لعدم جاهزيته من الناحية الفنية.

وأضاف المصدر، أن "شيكابالا"، لم يخض أي تدريبات رفقة البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق، منذ قيادته للأبيض في ظل خوضه برنامج تأهيلي حاليا لتجهيزه، لذلك تم استبعاده من معسكر المباراة.

واختتم المصدر، أن الجهاز الفني فضل استمرار اللاعب، في القاهرة، لاستمرار تجهيزه، على أن يتواجد في الفترة المقبلة.

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