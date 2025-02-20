3 وقائع تحدث للمرة الأولى في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

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كتبت-هند عواد:

تنطلق الجولة الـ15 من الدوري المصري الممتاز، غدا الجمعة 21 فبراير 2025، والتي تشهد مباراة القمة التي تجمع الأهلي والزمالك على ستاد القاهرة، مساء السبت المقبل.

ظروف الأهلي والزمالك قبل قمة القاهرة

تختلف ظروف القطبين قبل لقاء الجمعة، الذي يجمعهما في السابعة مساء السبت المقبل، إذ أن الأبيض يعاني من عدم استقرار النتائج، إضافة إلى رحيل مدرب الفريق السويسري كريستيان جروس.

فيما يدخل الأهلي القمة، وهو في المركز الثاني برصيد 31 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن بيراميدز المتصدر، إلا أنه في الوقت ذاته الفريق الوحيد الذي لم يتعرض لأي هزيمة وصاحب أقوى هجوم.

ويعيش الأهلي حالة من الاستقرار الإداري، خاصة بعد الاحتفالية الكبرى التي أقيمت بمدينة الأقصر لتدشين ستاد النادي، ووصل مجسم كأس العالم إلى مقر الأحمر.

وقائع تحدث للمرة الأولى في القمة

تعد مباراة الأهلي والزمالك القمة رقم 129 بين القطبين، وستشهد عدة وقائع تحدث للمرة الأولى، أبرزها ظهور البرتغالي جوزيه بيسيرو للمرة الأولى في مواجهات الديربي، إذ أنه في ولايته الأولى بمصر عام 2015، أثناء تدريب الأهلي رحل قبل أن يخوض مباراة الزمالك.

والواقعة الثانية التي ستشهدها مباراة القمة، ارتداء المغربي أشرف بن شرقي قميص الأهلي للمرة الأولى، وذلك ضد ناديه السابق، بعد جاهزيته لخوض المباراة.

وسيظهر محمد شوقي مدير الكرة الجديد بالنادي الأهلي للمرة الأولى في مباراة القمة، في منصبه الجديد، إذ أن آخر مرة ظهر فيها بلقاء القمة كان ما زال لاعبا.

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