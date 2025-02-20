بعد إيقافها لدعم أمير عزمي.. من هي ياسمين نوح لاعبة طائرة الزمالك السابقة؟

كتب- محمد خيري:

يستعد استاد القاهرة الدولي، لاستقبال، مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، يوم السبت المقبل في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك، يوم السبت المقبل، في السابعة مساء، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهد الفترة الماضية، إغلاق ملعب استاد القاهرة، لأعمال الصيانة، من أجل تجهيزه للمباراة وتزيينه بالشكل اللازم.

وتم تغيير لون "التراك"، الخاص بالملعب، إلى الأحمر، مع تجهيز أرضية الملعب بشكل كامل، لتكون على أكمل وجه.

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