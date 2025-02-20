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"بتراك أحمر".. نيولوك جديد لاستاد القاهرة قبل مباراة القمة (صور)

01:00 م الخميس 20 فبراير 2025
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    تجهيز استاد القاهرة قبل القمة
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    استاد القاهرة قبل مباراة القمة
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    استاد القاهرة
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كتب- محمد خيري:

يستعد استاد القاهرة الدولي، لاستقبال، مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، يوم السبت المقبل في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك، يوم السبت المقبل، في السابعة مساء، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهد الفترة الماضية، إغلاق ملعب استاد القاهرة، لأعمال الصيانة، من أجل تجهيزه للمباراة وتزيينه بالشكل اللازم.

وتم تغيير لون "التراك"، الخاص بالملعب، إلى الأحمر، مع تجهيز أرضية الملعب بشكل كامل، لتكون على أكمل وجه.

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استاد القاهرة الدولي مباراة القمة بطولة الدوري المصري الممتاز مباراة الأهلي والزمالك
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