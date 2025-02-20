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قائد سويسرا السابق: كنت أتمنى مشاهدة جروس ضد كولر في القمة

12:15 م الخميس 20 فبراير 2025

جروس

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كتب- محمد خيري:

تحدث دانييل جيجاس قائد منتخب سويسرا السابق، عن توقعاته لمباراة الأهلي والزمالك المقبلة ورأيه في مسابقة الدوري المصري.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم السبت المقبل، في الجولة الـ25 من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

وقال جيجاس في حواره مع برنامج ستاد المحور: "سيكون هناك مهرجان كرة قدم كبير بين الأهلي والزمالك، يصعب دائمًا توقع النتيجة في هذه المباريات الكبرى، اليد العليا في السنوات الأخيرة كانت لصالح النادي الأهلي، لكن بعض المرات كان يظهر فريق الزمالك بشكل جيد هذه المباراة تكون دائمًا جيدة، المفاجأة أن الدوري المصري لم يكن بهذه الدرجة من التكافؤ لفترة طويلة".

وأضاف: "لقد قام كولر بعمل مثير للإعجاب مع النادي الأهلي في وقت قصير حتى الآن، نجح في حصد جميع الألقاب الممكنة في مصر وفي قارة إفريقيا، هناك الكثير من المدربين حول العالم مميزين في الفترة الحالي ولكن بالتأكيد، هو الأكثر نجاحا في الوقت الراهن".

وأردف: "أسلوب المدرب يناسب تماما فريق الأهلي هو قادم على تحديات كبرى قادمة وخاصة من ضمنها كأس العالم للأندية بالطبع، ولكن سيكون الأمر صعبًا، فهو دائمًا تحدي ضد فرق أوروبية كبرى أو من أمريكا الجنوبية كما أنه يتواجد في مجموعة صعبة للغاية".

واختتم حديثه قائلًا: "من وجهة نظري كريستيان جروس أحد أكثر المدربين خبرة ونجاحًا في سويسرا، وفي المواجهات الأولى مع الزمالك حقق نتائج مميزة لقد فاز بكأس الكونفدرالية الإفريقية من قبل، وأعتقد أنه نجاح عظيم ونجاح كبير، جروس هو الرجل المناسب لفريق الزمالك في الوقت الحالي، وكان يحب عدم رحيله عن الفريق وكنت أتمنى مشاهدته ضد كولر في القمة".

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جروس انييل جيجاس مباراة الأهلي والزمالك كولر مسابقة الدوري المصري
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