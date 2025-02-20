بعد إيقافها لدعم أمير عزمي.. من هي ياسمين نوح لاعبة طائرة الزمالك السابقة؟

كتبت-هند عواد:

أثارت ياسمين نوح قائدة فريق الطائرة بنادي الزمالك سابقا، الجدل خلال الساعات الماضية، بإعلان إيقافها من جانب مجلس إدارة الأبيض.

وكتبت ياسمين نوح عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "حزينة جداً بسبب إيقافي من نادي الزمالك الذي نشأت وتربيت بين جدرانه و شرفت أنا و والدي نوح آدم لاعب كرة القدم وخالتي وفاء إسماعيل لاعبة كرة طائرة وزوج خالتي كابتن عزمي مجاهد رحمه الله وابن خالتي أمير عزمي بتمثيل نادي الزمالك لسنين طويلة".

وأضافت: "تواصل معي بعض البرامج للظهور و الحديث عن الإيقاف ولكن لحبي و احترامي و تقديري لنادي الزمالك فضلت عدم الظهور الآن نظراً لأهمية لقاء الديربي السبت القادم، الذي أتمنى التوفيق لنادي الزمالك و أن يكون المكسب حليفنا إن شاء الله وألا أكون أنا سبب في أي بلبلة كل الدعم لنادي الزمالك"

صلة قرابة ودعم أمير عزمي مجاهد

تعتبر ياسمين نوح "ابنة خالة" أمير عزمي مجاهد المدرب العام السابق في جهاز السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق والذي تمت إقالته خلال الأيام الماضية، وأثار الجدل بتصريحاته وانتقاده لمجلس إدارة الأبيض، فقال: " من يرسل الزمالك إلى خبر كان هم السماسرة أو سمسار واحد ومش عارف ماسك ايه على النادي".

وبعدها قرر مجلس إدارة الزمالك، إحالة أمير عزمي مجاهد إلى التحقيق، وخرجت ياسمين نوح تدعم أمير عزمي مجاهد، وكتبت عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك": "سيب نادي الداخلية والموسم شغال وتعالى الزمالك حاضر أنا تحت أمر الزمالك، بعد شهرين احنا مش عايزينك مع السلامة ده حال أمير عزمي ابن الزمالك المخلص، بس ربنا أكبر من أي حد والأرزاق بيد الله مش البشر وربنا شاهد على كل ده والتاريخ عمره ما ينسى أنت تحب الزمالك ازاي و عملت ايه عشانه وأنتم إلى مزبلة التاريخ عديمي الشخصية والكرامة منافقين، الكرسي أولا".

من هي ياسمين نوح بعد إيقافها من الزمالك؟

في منتصف العام الماضي 2024 وبعد تتويج طائرة الزمالك للسيدات ببطولة أفريقيا للأندية على حساب الأهلي، أعلنت ياسمين نوح اعتزالها بعد رحلة دامت لأكثر من 28 عاما داخل الزمالك.

وكانت هذه المرة الثانية التي تعتزل فيها ياسمين نوح، إذ أنها في عام 2013 تزوجت ثم رزقت بطفلتها الأولى والوحيدة "ليليا"، لتبتعد عن الملاعب لسنة واحدة، قبل أن تعود مرة أخرى.

وقبل زواجها وأثناء المشاركة مع الزمالك في نهائيات بطولة الجمهورية موسم 2007-2008، تلقت ياسمين نوح خبر وفاة والدتها، لتغادر البطولة، وكان والدها السوداني نوح آدم لاعب الزمالك السابق.

موقف سابق لياسمين نوح مع مرتضى منصور

خلال عام 2023، كان مرتضى منصور رئيسا لمجلس إدارة الزمالك، وبعد تتويج فريق الزمالك لكرة اليد رجال بكأس الكؤوس الأفريقية بعد الفوز على الأهلي في عقر داره، قام أحمد الأحمر قائد الفريق بمنح الكأس للجماهير.

🚨لما تدي جمهورك الكأس يحتفلوا بيه

ده تقدير كبير من اسطورة، لن تتكرر ❤️❤️🇦🇹🇦🇹

احمد الاحمر الاسطورة 🏹🏹🏹 pic.twitter.com/SU0eDIe7IP — Mohamed El Ghandour🇦🇹🇦🇹❤️ (@malhiss7) May 25, 2023

بعدها كان مرتضى منصور يكرم فريق طائرة السيدات وقائدته ياسمين نوح، وذلك بعد التتويج ببطولة أفريقيا، فقامت ياسمين نوح بتقليد مرتضى منصور الميدالية، وفي نفس التوقيت انتقد الأخير أحمد الأحمر، وقال: "هناك لاعب في كرة اليد أخذ الكأس وأعطاه للجمهور، وهذا الكلام لا يصح أن يحدث".