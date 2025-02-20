مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

جالاتا سراي

- -
19:45

الكمار

الدوري الأوروبي

روما

- -
19:45

بورتو

الدوري السعودي

الفيحاء

- -
17:30

الخليج

جميع المباريات

إعلان

"قلقان من كولر".. نجم الأهلي السابق: القمة "حياة أو موت" للزمالك

11:50 ص الخميس 20 فبراير 2025
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    كولر
  • عرض 18 صورة
    إمام عاشور مع كولر
  • عرض 18 صورة
    كولر والمترجم
  • عرض 18 صورة
    رضا حنفي مترجم كولر
  • عرض 18 صورة
    وسام أبو علي ومارسيل كولر
  • عرض 18 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 18 صورة
    المدرب السويسري مارسيل كولر
  • عرض 18 صورة
    مارسيل كولر 1_11
  • عرض 18 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 18 صورة
    إنزعاج كولر من إنذار الحريق في المؤتمر الصحفي (4)
  • عرض 18 صورة
    إنزعاج كولر من إنذار الحريق في المؤتمر الصحفي (2)
  • عرض 18 صورة
    إنزعاج كولر من إنذار الحريق في المؤتمر الصحفي (3)
  • عرض 18 صورة
    إنزعاج كولر من إنذار الحريق في المؤتمر الصحفي (5)
  • عرض 18 صورة
    مارسيل كولر مدرب الأهلي
  • عرض 18 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 18 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 18 صورة
    كولر
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

تحدث ياسر ريان نجم الأهلي السابق، عن لقاء القمة المرتقب الذي يجمع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في دوري نايل هذا الموسم.

وقال ياسر ريان خلال تواجده ضيفًا ببرنامج ستاد المحور: "الأهلي على الورق أفضل من الزمالك ومستقر فنيًا أكثر من الأبيض الذي رحل عنه جروس وجاء بيسيرو عكس الأحمر الذي يتمتع بالاستقرار، ولكن تبقى القمة خارج التوقعات".

وأضاف: "الزمالك يمتلك دوافع كبيرة ومباراة القمة بالنسبة له بلغة الكرة "حياة أو موت" وليس أمامه سوى الفوز فقط لا غير".

وواصل: "كولر يقلقني وأحيانا يبدأ المباريات بشكل خاطئ ثم يقوم بتصحيح الأوضاع، وأتمنى أن يشارك الدبيس كظهير ويعود وسام أبو علي لقيادة هجوم الأحمر".

وشدد: "قبل مباريات القمة يكون هناك حرب نفسية ومن الممكن أن يكون خبر غياب أفشة "مناورة" وكاد يكون صحيحًا".

واختتم: "عبد الله السعيد لاعب ذكي ويعلم جيدًا ماذا يريد من الملعب واستمتع دائمًا بلعبه ولكن سيكون عليه ضغوط كبيرة لأنه عنصر الخبرة الأبرز في الأبيض".

افرأ أيضا:

إعادة هيكلة ملف الكرة بالكامل.. لجنة التخطيط تعقد أول اجتماع رسمي داخل الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي كولر الزمالك مباراة الأهلي والزمالك أخبار الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

إمساكية شهر رمضان 2025 في مصر.. مواعيد الصلاة والإفطار والسحور
بعد قليل.. المركزي يحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.. ما هي أقرب التوقعات؟
تحديث حالة الطقس.. أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد والقاهرة