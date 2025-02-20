"قلقان من كولر".. نجم الأهلي السابق: القمة "حياة أو موت" للزمالك

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3 وقائع تحدث للمرة الأولى في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

كتب- محمد خيري:

تحدث ياسر ريان نجم الأهلي السابق، عن لقاء القمة المرتقب الذي يجمع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في دوري نايل هذا الموسم.

وقال ياسر ريان خلال تواجده ضيفًا ببرنامج ستاد المحور: "الأهلي على الورق أفضل من الزمالك ومستقر فنيًا أكثر من الأبيض الذي رحل عنه جروس وجاء بيسيرو عكس الأحمر الذي يتمتع بالاستقرار، ولكن تبقى القمة خارج التوقعات".

وأضاف: "الزمالك يمتلك دوافع كبيرة ومباراة القمة بالنسبة له بلغة الكرة "حياة أو موت" وليس أمامه سوى الفوز فقط لا غير".

وواصل: "كولر يقلقني وأحيانا يبدأ المباريات بشكل خاطئ ثم يقوم بتصحيح الأوضاع، وأتمنى أن يشارك الدبيس كظهير ويعود وسام أبو علي لقيادة هجوم الأحمر".

وشدد: "قبل مباريات القمة يكون هناك حرب نفسية ومن الممكن أن يكون خبر غياب أفشة "مناورة" وكاد يكون صحيحًا".

واختتم: "عبد الله السعيد لاعب ذكي ويعلم جيدًا ماذا يريد من الملعب واستمتع دائمًا بلعبه ولكن سيكون عليه ضغوط كبيرة لأنه عنصر الخبرة الأبرز في الأبيض".

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