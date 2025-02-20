مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

ريال سوسيداد

- -
22:00

ميتييلاند

الدوري الأوروبي

جالاتا سراي

- -
19:45

الكمار

الدوري السعودي

الفيحاء

- -
17:30

الخليج

جميع المباريات

إعلان

إعادة هيكلة ملف الكرة بالكامل.. لجنة التخطيط تعقد أول اجتماع رسمي داخل الزمالك

11:36 ص الخميس 20 فبراير 2025

ميدو وحيازم إمام

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

تعقد اليوم الخميس، في الخامسة مساء، أولى اجتماعات لجنة التخطيط، لقطاع كر القدم، بنادي الزمالك بشكل رسمي، بعد اعتمادها من قبل مجلس إدارة نادي الزمالك.

وتضم لجنة التخطيط بنادي الزمالك، حسين لبيب رئيس النادي، ومعه أحمد حسام ميدو وحازم إمام وعمرو الجنايني.

وعلم موقع مصراوي، وفقا لمصدر مطلع، أن لجنة التخطيط أعدت تصورا كاملا، عن إعادة هيكلة ملف الكرة بالكامل داخل نادي الزمالك.

وأوضح المصدر، أن هناك توصيات سوف يتم نقلها لمجلس إدارة نادي الزمالك، خلال اجتماع اليوم، وسوف تضمن إعادة مناصب مرة أخرى بالنادي وأهمها تواجد مدير تعاقدات، ومدير تقني أجنبي في الفترة المقبلة.

وتعمل لجنة التخطيط، على إعادة الهيكلة الكروية مرة أخرى داخل نادي الزمالك، في الفترة المقبلة، مع إنشاء شركة لكرة القدم مخصصة للفريق الأبيض.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك إدارة التخطيط نادي الزمالك أخبار الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

إمساكية شهر رمضان 2025 في مصر.. مواعيد الصلاة والإفطار والسحور
بعد قليل.. المركزي يحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.. ما هي أقرب التوقعات؟
تحديث حالة الطقس.. أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد والقاهرة