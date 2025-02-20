إعادة هيكلة ملف الكرة بالكامل.. لجنة التخطيط تعقد أول اجتماع رسمي داخل الزمالك

كتب- محمد خيري:

تعقد اليوم الخميس، في الخامسة مساء، أولى اجتماعات لجنة التخطيط، لقطاع كر القدم، بنادي الزمالك بشكل رسمي، بعد اعتمادها من قبل مجلس إدارة نادي الزمالك.

وتضم لجنة التخطيط بنادي الزمالك، حسين لبيب رئيس النادي، ومعه أحمد حسام ميدو وحازم إمام وعمرو الجنايني.

وعلم موقع مصراوي، وفقا لمصدر مطلع، أن لجنة التخطيط أعدت تصورا كاملا، عن إعادة هيكلة ملف الكرة بالكامل داخل نادي الزمالك.

وأوضح المصدر، أن هناك توصيات سوف يتم نقلها لمجلس إدارة نادي الزمالك، خلال اجتماع اليوم، وسوف تضمن إعادة مناصب مرة أخرى بالنادي وأهمها تواجد مدير تعاقدات، ومدير تقني أجنبي في الفترة المقبلة.

وتعمل لجنة التخطيط، على إعادة الهيكلة الكروية مرة أخرى داخل نادي الزمالك، في الفترة المقبلة، مع إنشاء شركة لكرة القدم مخصصة للفريق الأبيض.