بمشاركة رباعي مصري.. موعد قرعة بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية الأفريقية

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كتبت-هند عواد:

تقام قرعة ربع نهائي بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية، مساء اليوم الخميس، بمشاركة مجموعة من نجوم الكرة المصرية والأفريقية.

موعد قرعة بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية

يقيم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مراسم قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك في الرابعة عصر اليوم الخميس 20 فبراير 2025.

ويشارك شخصيات كروية أفريقية بارزة في مراسم القرعة، وهم وائل جمعة نجم منتخب مصر السابق، رابح ماجر نجم الجزائر السابق، رينفورد كالابا (زامبيا)، وبن مالانجو (الكونغو الديمقراطية).

وتجرى القرعة بحضور كل من، هاني بلان رئيس لجنة التحكيم بالاتحاد القطري لكرة القدم، نائب رئيس لجنة التحكيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم، إيتوري ماتزيلي المدير القانوني، ونيكولا أنتونجيني ممثلين عن الاتحاد القطري لكرة القدم.

نظام سحب قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية

يتم سحب قرعة بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية، بنظام المستويات، والفرق صاحبة المركز الأول في دور المجموعات توجد في التصنيف الأول.

الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

أنهى النادي الأهلي مجموعات دوري أبطال أفريقيا في المركز الثاني، ومن المنتظر أن يواجه أحد الأندية التالية في ربع النهائي، الجيش الملكي المغربي، الهلال السوداني، الترجي التونسي.

والفريق المصري الآخر هو بيراميدز، ومن المقرر أن يواجه أحد الأندية التالية، أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، الجيش الملكي المغربي، والهلال السوداني.

الزمالك في الكونفدرالية الأفريقية

تصدر الزمالك مجموعته في الكونفدرالية الأفريقية، ومن المقرر أن يواجه أحد الفرق التالية، شباب قسنطينة الجزائري، ستيلينبوش الجنوب أفريقي، وأسيك الإيفواري.

وبالنسبة للفريق المصري الآخر، المصري البورسعيدي، من المقرر أن يواجه أحد الأندية التالية، سيمبا التنزاني، نهضة بركان المغربي، اتحاد العاصمة الجزائري.

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