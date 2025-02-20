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هل يلعب كولر على نفسية الزمالك بورقة "بن شرقي"؟

07:45 ص الخميس 20 فبراير 2025
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    مارسيل كولر مدرب الأهلي
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    كولر
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    مترجم السويسري مارسيل كولر
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    الخطيب مع كولر ومحمد رمضان
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    رضا حنفي مترجم المدير الفني السويسري لفريق الأهلي مارسيل كولر
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    المترجم رضا حنفي مترجم كولر
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    وسام أبو علي ومارسيل كولر
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    المدرب السويسري مارسيل كولر
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    أشرف بن شرقي
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    أشرف بن شرقي
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    أشرف بن شرقي (1)
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    أشرف بن شرقي لاعب الأهلي
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ينتظر عشاق الكرة المصرية، قمة جديدة بين القطبين الأهلي والزمالك، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك، يوم السبت المقبل، في السابعة مساء، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ودائما ما تختبئ مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، العديد من الأسرار، سواء داخل الملعب أو خارجه، وتكون مولد لنجوم جداد.

وتشهد مباراة القمة هذه المرة، صديق الأمس لنادي الزمالك، منافسا ضمن فريق الأهلي، وهو المغربي أشرف بن شرقي، الذي انضم لصفوف الأحمر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

هل يلعب كولر على نفسية الزمالك

وتترقب جماهير النادي الأهلي والزمالك، موقف مشاركة اللاعب المغربي في المباراة، حيث كان يعاني في الفترة الماضية من الإصابة، تعرض لها مع فريقه السابق الريان القطري.

ولم يشارك بن شرقي مع النادي الأهلي منذ انضمامه في أي مباراة رسمية، وربما يتواجد في مباراة السبت، في قائمة الفريق، كنوع من العامل النفسي، على فريق الزمالك، أكثر منه فنيا كونه عائدا من الإصابة.

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النادي الأهلي موعد مباراة الأهلي والزمالك مارسيل كولر أشرف بن شرقي مباراة الأهلي والزمالك
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