هل يلعب كولر على نفسية الزمالك بورقة "بن شرقي"؟

"قبل الظهور المرتقب رفقة الأهلي".. ماذا قدم أشرف بن شرقي في مباريات القمة

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ينتظر عشاق الكرة المصرية، قمة جديدة بين القطبين الأهلي والزمالك، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك، يوم السبت المقبل، في السابعة مساء، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ودائما ما تختبئ مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، العديد من الأسرار، سواء داخل الملعب أو خارجه، وتكون مولد لنجوم جداد.

وتشهد مباراة القمة هذه المرة، صديق الأمس لنادي الزمالك، منافسا ضمن فريق الأهلي، وهو المغربي أشرف بن شرقي، الذي انضم لصفوف الأحمر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

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وتترقب جماهير النادي الأهلي والزمالك، موقف مشاركة اللاعب المغربي في المباراة، حيث كان يعاني في الفترة الماضية من الإصابة، تعرض لها مع فريقه السابق الريان القطري.

ولم يشارك بن شرقي مع النادي الأهلي منذ انضمامه في أي مباراة رسمية، وربما يتواجد في مباراة السبت، في قائمة الفريق، كنوع من العامل النفسي، على فريق الزمالك، أكثر منه فنيا كونه عائدا من الإصابة.