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وضع البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، عددا من القرارات القوية، ضمن الاستعداد لمواجهة الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الزمالك، أمام نظيره الأهلي يوم السبت المقبل، في الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

واستأنف الفريق الأبيض تدريباته أمس على ملعب النادي، عقب الحصول على راحة من التدريبات يوم الأحد، عقب خوض مباراة بتروجيت التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1\1، في بطولة الدوري المصري.

3 قرارات هامة من بيسيرو

وقرر بيسيرو، دخول الفريق في معسكرا مغلقا بمدينة الإسماعيلية، بداية من أمس الأربعاء، حتى موعد المباراة، حيث يخوض الفريق تدريباته على ملعب هيئة قناة السويس الجديد.

كما فرض بيسيرو حالة من الحظر الإعلامي على جميع اللاعبين، بحيث لا يشارك أي لاعب بأي منشور، عبر حسابه الشخصي.

وهدد المدير الفني الجميع، في حال مخالفة التعليمات من جانب أي لاعب، سيتعرض للعقوبات الفورية.

ويعمل جوزيه بيسيرو، على توفير حالة من التركيز الكامل للاعبين، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الأهلي، تساعده في العودة مرة أخرى للمنافسة على بطولة الدوري.