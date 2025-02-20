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كتب - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره الزمالك يوم السبت المقبل الموافق 22 فبراير الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وتقام مباراة الأهلي والزمالك، يوم السبت المقبل الموافق 22 فبراير الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة ال 15 ببطولة الدوري المصري.

وقد تشهد مباراة السبت المقبل بين الأهلي والزمالك، الظهور الأول للمغربي أشرف بن شرقي لاعب النادي الأهلي، بعد الانضمام إلى الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

أرقام أشرف بن شرقي مع الزمالك أمام الأهلي

ويعد النجم المغربي، ليس بغريب على قمة الدوري المصري، بين الأهلي والزمالك، حيث سبق له خوض أكثر من مباراة قمة، خلال فترة تواجده داخل نادي الزمالك، في الفترة من يوليو 2019 حتى أغسطس 2022.

وخاض بن شرقي 9 مباريات قمة من قبل، لكن بقميص الفارس الأبيض، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين وتقديم 5 تمريرات حاسمة.

كما أن صاحب ال 30 عاما، قاد الفارس الأبيض لتحقيق الفوز على فريقه الحالي الأهلي في 3 لقاءات، تلقى الهزيمة في 4 مباريات، فيما حضر التعادل في لقائين.

أرقام بن شرقي مع نادي الزمالك قبل الرحيل

وانضم النجم المغربي، إلى نادي الزمالك، في يوليو 2019، استمر مع الفريق لمدة ثلاثة سنوات حتى رحل في أغسطس من عام 2022.

وشارك بن شرقي مع نادي الزمالك، في 109 مباراة تمكن خلالهم من تسجيل 41 هدفا وتقديم 28 تمريرة حاسمة، في مختلف البطولات.

كما حقق اللاعب رفقة الفريق 6 بطولات، بواقع لقبين لكلا من الدوري المصري وكأس مصر، بالإضافة إلى لقب لكأس السوبر المصري ومثله للقب كأس السوبر الأفريقي.

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