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"قبل الظهور المرتقب رفقة الأهلي".. ماذا قدم أشرف بن شرقي في مباريات القمة

كتب - يوسف محمد:

تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية، إلى ستاد القاهرة الدولي، يوم السبت المقبل لمتابعة قمة الكرة المصرية، التي سوف تجمع بين القطبين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الدولة المصري.

يلاقي الأهلي نظيره الزمالك يوم السبت المقبل الموافق 22 فبراير الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة ال 15 ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وسوف تشهد قائمة القطبين لمباراة القمة يوم السبت المقبل، في بطولة الدوري المصري العديد من الغيابات.

غيابات الأهلي في مباراة القمة

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي أمس الأربعاء، أن نجم وسط المارد الأحمر، محمد مجدى أفشة يقترب من الغياب عن مباراة يوم السبت المقبل بسبب الإصابة.

وأشار المصدر أن أفشة، تعرض للإصابة بشد في عضلة السمانة، خلال مران الفريق الجماعي أمس الأربعاء، على ستاد "مختار التتش بالجزيرة".

كما يفتقد النادي الأهلي، لغيابات المدافع ياسر إبراهيم، عن مباراة القمة يوم السبت المقبل أمام الزمالك، بسبب الإصابة التي يعاني منها.

غيابات الزمالك عن القمة

ويفتقد الفارس الأبيض في مباراة السبت المقبل، للثلاثي أحمد فتوح، محمود جهاد، بالإضافة إلى محمود عبد الرازق شيكابالا، لأسباب مختلفة.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن المدير الفني للفارس الأبيض جوزيه بيسيرو قرر، استبعاد الثلاثي من معسكر الفريق استعدادا لمباراة للقمة.

وأشار المصدر أن غياب فتوح عن المباراة، جاء بسبب عدم التعافي بشكل كامل، من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية التي يعاني منها.

كما أكد المصدر، أن غياب محمود عبد الرازق شيكابالا، جاء بسبب عدم الجاهزية الفنية، فيما جاء غياب محمود جهاد بسبب تمزق في العضلة الخلفية.

أرقام الأهلي والزمالك في الدوري المصري هذا الموسم

ويحتل المارد الأحمر، المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة، جمعهم من 14 مباراة خاضعهم بالمسابقة حتى الآن، بواقع تحقيق الفوز في 9 مباريات والتعادل في 5 لقاءات.

وسجل لاعبو المارد الأحمر، في بطولة الدوري حتى الأن 25 هدفا، فيما استقبلت شباكهم 7 أهداف.

وفي المقابل يحتل الفارس الأبيض المركز الثالث بجدول الترتيب، برصيد 14 مباراة خاضهم بالمسابقة، تمكن خلالهم من الفوز في 8 مباريات، تعرض للهزيمة في 3 لقاءات وحضر التعادل في مثلهم.

وتمكن لاعبو الفريق من تسجيل 25 هدفا حتى الآن بالمسابقة، فيما استقبلت شباكهم 14 هدفا.

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