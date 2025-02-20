لم يفز عندما يسجل.. أرقام شيكابالا ضد الأهلي قبل مباراة القمة

"قبل الظهور المرتقب رفقة الأهلي".. ماذا قدم أشرف بن شرقي في مباريات القمة

كتبت-هند عواد:

أصبح محمود شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جاهزا من الناحيتين الطبية والبدنية، لخوض المباريات المقبلة مع الفريق.

ويحل الزمالك ضيفا على الأهلي، في الساعة مساء يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الـ15 من الدوري المصري للسيدات.

أرقام شيكابالا ضد الأهلي

لعب شيكابالا 30 مباراة ضد النادي الأهلي، فاز في 4 مباريات وخسر في 18 مباريات، وانتهت 8 مباريات بالتعادل، ولم يسجل شيكابالا سوى 4 أهداف وصنع 8.

وسجل شيكابالا أول هدف له في شباك الأهلي، في نهائي كأس مصر موسم 2006-07، وانتهت المباراة بتتويج الأحمر بعد الفوز بنتيجة 4-3.

وفي الثلاث مباريات التي سجل فيها شيكابالا، تعادل الزمالك في لقاء 2-2 (في الدوري المصري)، وخسر مباراتين (في الدوري المصري ونهائي دوري أبطال أفريقيا).

أرقام شيكابالا هذا الموسم

خلال الموسم الحالي، لعب شيكابالا 6 مباريات فقطـ، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف، وغاب عن قائمة الزمالك في آخر خمس مباريات بالدوري المصري.

وكان آخر ظهور لشيكابالا مع الزمالك في الدوري المصري، يوم 23 يناير 2025، ولعب 6 دقائق فقط من اللقاء الذي انتهى بفوز الأبيض بهدف نظيف.

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