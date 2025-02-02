الأهلي يتغنى بإمام عاشور بعد هدفي مودرن سبورت
كتب ـ محمد الميموني:
نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي اليوم الأحد 2 فبراير، على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لإمام عاشور معلقا عليها: "عاشور في أفضل مستوياته".
وفاز الأهلي على نظيره مودرن سبورت بنتيجة (3 ـ 0) ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.
وتألق لاعب وسط النادي الأهلي، إمام عاشور، في المباراة التي خاضها ضد مودرن بتسجيل هدفين في الدقيقة الـ 29 و39.
وتصدر إمام عاشور جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 6 أهداف، بالتساوي مع ناصر منسي مهاجم الزمالك.
ويذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة.
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