أول تعليق من مارسيل كولر على إصابة أشرف بن شرقي

"قد ينضم إلينا الملك".. تعليق مثير من كولر على صفقات الأهلي الشتوية

بن شرقي يفجر مفاجأة بشأن مشاركته في مباراة الأهلي المقبلة

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كتب - يوسف محمد:

علق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، على الإصابة اللاعب المغربي أشرف بن شرقي صفقة الأهلي الجديدة، وموعد مشاركة اللاعب مع الفريق في الفترة المقبلة.

وقال كولر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "بن شرقي كان يعاني من إصابة، لم يتدرب منذ أسبوع، أتمنى مشاركته مع الفريق في أقرب وقت".

وأضاف: "لا يوجد موعد محدد لعودة اللاعب للمشاركة، أنتظر قرار الجهاز الطبي للفريق بشأن مشاركة اللاعب".

وكان النادي الأهلي، أعلن منذ أيام قليلة التعاقد بشكل رسمي مع النجم المغربي، لمدة موسمين ونصف، في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع الريان القطري.

ويذكر أن أشرف بن شرقي تواجد في مدرجات ستاد "السلام"، لمتابعة مباراة الأهلي أمام نظيره مودرن سبورت في الدوري المصري.

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