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أول تعليق من مارسيل كولر على إصابة أشرف بن شرقي

11:04 م الأحد 02 فبراير 2025
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    أشرف بن شرقي (1)
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    أشرف بن شرقي
  • عرض 12 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 12 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 12 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 12 صورة
    أشرف بن شرقي يتابع مباراة الأهلي ومودرن (3)
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    أشرف بن شرقي يتابع مباراة الأهلي ومودرن (2)
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    المغربي أشرف بن شرقي
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    أشرف بن شرقي لاعب الأهلي
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كتب - يوسف محمد:

علق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، على الإصابة اللاعب المغربي أشرف بن شرقي صفقة الأهلي الجديدة، وموعد مشاركة اللاعب مع الفريق في الفترة المقبلة.

وقال كولر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "بن شرقي كان يعاني من إصابة، لم يتدرب منذ أسبوع، أتمنى مشاركته مع الفريق في أقرب وقت".

وأضاف: "لا يوجد موعد محدد لعودة اللاعب للمشاركة، أنتظر قرار الجهاز الطبي للفريق بشأن مشاركة اللاعب".

وكان النادي الأهلي، أعلن منذ أيام قليلة التعاقد بشكل رسمي مع النجم المغربي، لمدة موسمين ونصف، في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع الريان القطري.

ويذكر أن أشرف بن شرقي تواجد في مدرجات ستاد "السلام"، لمتابعة مباراة الأهلي أمام نظيره مودرن سبورت في الدوري المصري.

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أشرف بن شرقي مارسيل كولر النادي الأهلي
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