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بن شرقي يفجر مفاجأة بشأن مشاركته في مباراة الأهلي المقبلة

10:51 م الأحد 02 فبراير 2025
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    أشرف بن شرقي
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    أشرف بن شرقي
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    أشرف بن شرقي يتابع مباراة الأهلي ومودرن (3)
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    أشرف بن شرقي يتابع مباراة الأهلي ومودرن (2)
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كتب - محمد القرش:

فجر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشرف بن شرقي، مفاجأة بشأن مشاركته في المباراة المقبلة.

وقال بن شرقي في تصريحات عبر قناة الأهلي: "شرف لي الانضمام للأهلي، وبشكر الجمهور على حفاوة الاستقبال".

وأضاف: "سعدت كثيرا باستقبال الجماهير لي اليوم في الملعب، وأي لاعب يتمنى يشارك في كبرى البطولات وهذا ما وجدته في الأهلي".

واختتم المغربي: "إصابتي خفيفة وعلاجها يستغرق 10 ايام، وابدا برنامجي التأهيلي غدا، وجائز انضمامي لقائمة الفريق للمباراة المقبلة".

وحرص الجناح المغربي، بن شرقي، حضور مباراة المارد الأحمر ومودرن سبورت التي أقيمت اليوم الأحد، والتي شهدت فوز الأحمر بثلاثية مقابل هدف.

ومن المقرر أن يلاقي النادي الأهلي نظيره بتروجت يوم الخميس المقبل الموافق 6 فبراير، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.

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