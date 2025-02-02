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"قد ينضم إلينا الملك".. تعليق مثير من كولر على صفقات الأهلي الشتوية

10:40 م الأحد 02 فبراير 2025
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    كولر رفقة رضا حنفي المترجم
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    رضا حنفي مترجم كولر
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    وصول الأهلي ملعب مباراة مودرن سبورت (2)
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    وصول الأهلي ملعب مباراة مودرن سبورت (17)
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كتب - يوسف محمد:

تحدث السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، عن الصفقات التي تعاقد معها الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال كولر في تصريحات، خلال المؤتمر الصحفي، عقب مباراة الأهلي ومودرن سبورت، عند سؤاله عن الصفقات وقطعة الشطرنج التي يحتاجها الفريق: "سوق الانتقالات لم ينته حتى الآن".

وأضاف: "من الممكن أن ينضم إلى الفريق الملك في الفترة المقبلة، يقصد "لعبة الشطرنج"، لكن هذا ليس أكيد".

وأبرم الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية 4 صفقات، هم السلوفيني نيجك جراديشار، أحمد العش قادمًا من زد، أشرف بن شرقي، بالإضافة إلى أحمد رضا لاعب وسط بتروجيت.

وكان الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، على حساب فريق مودرن سبورت، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 11 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويستعد الأهلي لملاقاة نظيره بتروجيت، يوم الخميس المقبل الموافق 6 فبراير الجاري، في إطار منافسات الجولة ال 12 ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

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