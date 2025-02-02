كهربا يوجه رسالة إلى إمام عاشور بعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت

كتب - يوسف محمد:

وجه محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي المعار إلى فريق الاتحاد الليبي، رسالة إلى إمام عاشور نجم المارد الأحمر، بعد تألقه في مباراة اليوم أمام مودرن سبورت.

ونشر كهربا صورة لإمام عاشور، خلال استلامه جائزة رجل المباراة وكتب عليها: "لا يمكن إيقافه كالعادة".

وقاد إمام عاشور النادي الأهلي، لتحقيق الفوز على حساب مودرن سبورت، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 11 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ونجح إمام عاشور في تسجيل هدفين في مباراة اليوم، ليرفع عدد أهدافه في الدوري المصري حتى الأن، إلى 6 أهداف في صدارة الهدافين بالتساوي مع ناصر منسي لاعب الزمالك.

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