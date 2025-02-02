جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على مودرن سبورت

كتب ـ محمد الميموني:

شهدت الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز 2024/25، فوز الأهلي على منافسه مودرن سبورت بثلاثية مقابل هدف، بينما انتصر سموحة على نظيره سيراميكا كليوباترا اليوم الأحد.

ووصل المارد الأحمر للنقطة رقم 23 في وصافة جدول ترتيب الدوري الممتاز، بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز المتصدر، واحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 20 نقطة من 11 مباراة.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

1 ـ بيراميدز - 24 نقطة

2 ـ الأهلي - 23 نقطة

3 ـ الزمالك - 20 نقطة

4 ـ المصري - 19 نقطة

5 ـ سيراميكا كليوباترا - 19 نقطة

6 ـ بتروجيت - 17 نقطة

7 ـ البنك الأهلي - 17 نقطة

8 ـ الحرس الحدود - 15 نقطة

9 ـ فاركو - 15 نقطة

10ـ طلائع الجيش - 15 نقطة

11 ـ سموحة - 14 نقطة

12 ـ زد - 14 نقطة

13 ـ الاتحاد السكندري - 14 نقطة

14 ـ الإسماعيلي - 12 نقطة

15 ـ غزل المحلة - 8 نقاط

16 ـ إنبي - 7 نقاط

17 ـ فيوتشر - 7 نقاط

18 ـ الجونة - 6 نقاط