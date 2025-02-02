إمام عاشور يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد الفوز على مودرن (فيديو)

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كتب - محمد القرش:

وجه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إمام عاشور، رسالة خاصة لجماهير المارد الأحمر بعد الفوز على مودرن سبورت.

وقال إمام في مقطع فيديو عبر الصفحة الرسمية للنادي الأهلي بمنصة "إنستجرام": ""ألف مبروك لجماهير ولاعبي النادي الأهلي، وإن شاء الله مزيد من التقدم بإذن الله، وشكرا على دعمكم للفريق".

وفاز المارد الأحمر على نظيره مودرن سبورت بثلاثية مقابل هدف في الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

وسجل إمام عاشور هدفين خلال اللقاء، ليرفع رصيده إلى 6 في صدارة جدول هدافي الدوري الممتاز بالتساوي مع ناصر منسي مهاجم الزمالك.

ومن المقرر أن يلاقي الفريق الأحمر منافسه بتروجت يوم الخميس المقبل، في الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.

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