إمام عاشور يواصل احتفالاته المثيرة خلال مباراة مودرن سبورت (صور)

"كل شوية".. بن شرقي يكشف تفاصيل مكالمات إمام عاشور قبل الانضمام للأهلي

كتب - يوسف محمد:

واصل إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، تألقه رفقة الفريق خلال الموسم الحالي، بعدما نجح في تسجيل هدفين في مرمى فريق مودرن سبورت اليوم، في اللقاء الذي جمع بينهما حاليًا، في بطولة الدوري المصري.

ونجح إمام عاشور في تسجيل الهدف الثاني والثالث للمارد الأحمر في شباك فريق مودرن سبورت، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الـ 11 ببطولة الدوري المصري.

كما واصل مرموش احتفالاته المثيرة للجدل خلال اللقاء، حيث احتفل في مباراة اليوم بعد تسجيله هدفين، بطريقته المعتادة في الفترة الماضية وهى الطريقة التي سبق لزيزو نجم الزمالك الاحتفال بها من قبل.

ونجح الأهلي اليوم، في تحقيق الفوز على حساب نظيره مودرن سبورت، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، في بطولة الدوري المصري.

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