موعد مباراة الاهلي المقبلة بعد الفوز على مودرن سبورت

كتب ـ محمد الميموني:

فاز النادي الأهلي على نظيره فيوتشر اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز بثلاثية مقابل هدف على ملعب استاد السلام.

وسجل الوافد الجديد، جراديشار هدف تقدم الفريق الأحمر قبل أن يضيف إمام عاشور الهدفين الثاني والثالث، وقلص أرنولد أيبا النتيجة بهدف بالدقيقة 75.

ومن المقرر أن يواجه المارد الأحمر نظيره غزل المحلة يوم الخميس الموافق 6 فبراير، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء، حيث ينقل اللقاء عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة، بينما يحتل غزل المحلة المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط.