شاهد هدفي إمام عاشور في مرمى مودرن سبورت



كتب - محمد عبد السلام:

أقيمت مباراة الأهلي ومودرن سبورت اليوم الإثنين، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

واستمر تألق إمام عاشور مع نادي الأهلي، حيث سجل هدفين في الشوط الأول من مباراة مودرن سبورت، بعدما سجل ثنائية في مرمى الجونة بالجولة الثامنة.

ورفع إمام عاشور رصيده إلى 6 أهداف متصدرا جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بالتساوي مع ناصر منسي مهاجم الزمالك.

وبهذا التقدم، رفع النادي الأهلي نقاطه إلى 23 نقطة في المركز الثاني، بينما يتوقف رصيد مودرن سبورت عند 7 نقاط ليبقى في المركز قبل الأخير بجدول ترتيب الدوري.

أسيست عااااالمي من جراديشار بـ "وش الرجل".. وإمام عاشور يسجل ثالث أهداف الأهلي 🔥 pic.twitter.com/zK1o6pEsSL — Kora Plus (@KoraPlusEG) February 2, 2025