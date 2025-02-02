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الأهلي يتقدم بثلاثية على مودرن سبورت في الشوط الأول

08:00 م الأحد 02 فبراير 2025
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    احتفال إمام عاشو
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    الأهلي ومودرن سبورت
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    إمام عاشور مع مروان عطية وعمرو السولية (2)
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    احتفال إمام عاشور بهدفه (9)
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    إمام عاشور يحتفل مع الساعي (1)
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    الأهلي ضد مودرن سبورت (4)
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    الأهلي ضد مودرن سبورت (1)
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    الأهلي ضد مودرن سبورت (2)
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كتب ـ محمد الميموني:

واجه الأهلي منافسه مودرن سبورت اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي على نظيره مودرن سبورت بنتيجة 3 ـ 0 على ملعب استاد السلام.

وجاء الهدف الأول للأهلي بقدم الوافد الجديد جراديشار في الدقيقة 13 من عمر المباراة، ثم جاء الهدف الثاني بقدم إمام عاشور في الدقيقة 29، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثالث في الدقيقة 39.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة، بينما يحتل مودرن سبورت المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط.

ودخل الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - مصطفى العش - مروان عطية.

خط الوسط: عمرو السولية - عمر الساعي - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات - جراديشار - إمام عاشور.

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