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هدف جراديشار في مرمى مودرن سبورت بالدوري المصري (فيديو)

07:52 م الأحد 02 فبراير 2025
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  • عرض 4 صورة
    احتفال جراديشار بهدفه (1)
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    الأهلي ضد مودرن سبورت (4)
  • عرض 4 صورة
    الأهلي ضد مودرن سبورت (1)
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كتب ـ محمد الميموني:

واجه الأهلي نظيره مودرن سبورت اليوم الاحد 2 فبراير، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.

وجاء الهدف الأول للأهلي بقدم اللاعب جراديشار في الدقيقة 13 من زمن شوط المباراة الأول.

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة، بينما يحتل مودرن سبورت المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط.

وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة مودرن سبورت كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - مصطفى العش - مروان عطية.

خط الوسط: عمرو السولية - عمر الساعي - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات - جراديشار - إمام عاشور.

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