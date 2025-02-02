هدف جراديشار في مرمى مودرن سبورت بالدوري المصري (فيديو)

أشرف بن شرقي يتابع مباراة الأهلي ومودرن سبورت من المدرجات (صور)

الأهلي يتقدم بثلاثية على مودرن سبورت في الشوط الأول

كتب ـ محمد الميموني:

واجه الأهلي نظيره مودرن سبورت اليوم الاحد 2 فبراير، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.

وجاء الهدف الأول للأهلي بقدم اللاعب جراديشار في الدقيقة 13 من زمن شوط المباراة الأول.

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة، بينما يحتل مودرن سبورت المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط.

وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة مودرن سبورت كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - مصطفى العش - مروان عطية.

خط الوسط: عمرو السولية - عمر الساعي - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات - جراديشار - إمام عاشور.