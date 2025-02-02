أشرف بن شرقي يتابع مباراة الأهلي ومودرن سبورت من المدرجات (صور)

الأهلي يتقدم بثلاثية على مودرن سبورت في الشوط الأول

كتب - يوسف محمد:

حرص أشرف بن شرقي لاعب الأهلي الجديدة، على التواجد في مدرجات ستاد السلام، لمتابعة مباراة المارد الأحمر أمام نظيره مودرن سبورت في بطولة الدوري المصري.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره مودرن سبورت حاليًا، في إطار منافسات الجولة الـ 11 ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وكان المارد الأحمر، أعلن منذ عدة أيام التعاقد بشكل رسمي مع نجم الوسط المغربي أشرف بن شرقي، في صفقة انتقال حر، لمدة موسمين ونصف بعد فسخ تعاقده مع فريق الريان القطري.

ويحتل النادي الأهلي، المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 20 نقطة فيما يأتي فريق مودرن سبورت في المركز الـ17 بجدول الترتيب برصيد 7 نقاط.

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