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خطوة فاصلة.. الزمالك ينهي اتفاقه مع ثالث الصفقات الشتوية

07:19 م الأحد 02 فبراير 2025
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    الحسن كوروما لاعب الشحانية القطري (1)
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كتب - مراسل مصراوي:

أنهى مجلس إدارة نادي الزمالك الاتفاق مع ثالث صفقات الفريق الأول لكرة القدم الشتوية، بعد التعاقد مع محمود جهاد لاعب فاركو وأحمد حسام مدافع الجونة.

وقال مصدر "لمصراوي" إن الزمالك أنهى اتفاقه مع اللاعب السيراليوني، الحسن كوروما، ومع نادي الشحانية القطري أيضًا.

وأوضح المصدر أن مجلس الإدارة عرض اللاعب على المدرب السويسري، كريستيان جروس، وفي انتظار رده من أجل حسم الصفقة.

وأكد المصدر أنه حال موافقة المدير الفني للفارس الأبيض، سيكون اللاعب ثالث صفقات الفريق، بعد الإعلان عن صفقتي محمود جهاد وأحمد حسام اليوم الإثنين.

ويسعى الزمالك لتعديم فريق الكرة خلال الانتقالات الجارية، نظرا لتراجع مستوى الفريق منذ بداية موسم 2024/25.

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