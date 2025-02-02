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تغيير مفاجئ في تشكيل الأهلي لمواجهة مودرن سبورت بالدوري

06:59 م الأحد 02 فبراير 2025
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    وصول الأهلي ملعب مباراة مودرن سبورت (9)
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    وصول الأهلي ملعب مباراة مودرن سبورت (12)
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    وصول الأهلي ملعب مباراة مودرن سبورت (2)
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    وصول الأهلي ملعب مباراة مودرن سبورت (13)
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    وصول الأهلي ملعب مباراة مودرن سبورت (8)
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    وصول الأهلي ملعب مباراة مودرن سبورت (7)
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    وصول الأهلي ملعب مباراة مودرن سبورت (10)
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    وصول الأهلي ملعب مباراة مودرن سبورت (14)
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    وصول الأهلي ملعب مباراة مودرن سبورت (11)
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    وصول الأهلي ملعب مباراة مودرن سبورت (3)
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    وصول الأهلي ملعب مباراة مودرن سبورت (5)
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    وصول الأهلي ملعب مباراة مودرن سبورت (6)
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كتب - يوسف محمد:

أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة السويسري مارسيل كولر تغيير مفاجئ، على تشكيل الفريق لمواجهة مودرن سبورت في بطولة الدوري المصري.

وأعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق في البداية بتواجد عمر الساعي، قبل أن يتم تغيير التشكيل ودخول اللاعب كريم الدبيس بدلاً منه.

ويلاقي الأهلي نظيره مودرن سبورت، في تمام الساعة السابعة مساءً، في إطار منافسات الجولة ال 11 ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويدخل الأهلي اللقاء وهو يحتل المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 20 نقطة، فيما يأتي فريق مودرن سبورت في المركز الـ17 بجدول الترتيب، برصيد 7 نقاط.

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النادي الأهلي ريم الدبيس مر الساعي لأهلي ومودرن سبورت باراة الأهلي
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