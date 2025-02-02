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وصول الأهلي ملعب مباراة مودرن سبورت (صور)

06:34 م الأحد 02 فبراير 2025
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    وصول الأهلي ملعب مباراة مودرن سبورت (17)
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كتب ـ محمد الميموني:

وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أرض ملعب ستاد السلام استعدادا لمواجهة مودرن سبورت في الدوري الممتاز.

ويلاقي الأهلي بنظيره مودرن سبورت اليوم الأحد 2 فبراير، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء على ستاد السلام وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت.

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة، بينما يحتل مودرن سبورت المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط.

وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة مودرن سبورت كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - مصطفى العش - مروان عطية.

خط الوسط: عمرو السولية - عمر الساعي - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات - جراديشار - إمام عاشور.

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مباراة مودرن سبورت النادي الأهلي مودرن سبورت الدوري الممتاز
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