"بعد جهاد".. الزمالك يعلن التعاقد مع ثاني صفقاته الشتوية

كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي الزمالك، التعاقد بشكل رسمي مع المدافع أحمد حسام، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية قادمًا من نادي الجونة، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

ووقع أحمد حسام مدافع الجونة السابق، على عقود الانتقال لنادي الزمالك رسمياً، لمدة تصل إلى أربعة مواسم ونصف، بعد الاتفاق مع ناديه على كل التفاصيل.

وخاض أحمد حسام، خلال الموسم الحالي 7 مباريات رفقة فريق الجونة، تمكن خلالهم من تسجيل هدف وصناعة آخر.

ويأتي التعاقد مع أحمد حسام في إطار سياسة النادي بالتعاقد مع العناصر التي طلب الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس ضمها لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويذكر أن نادي الزمالك كان أعلن منذ قليل التعاقد بشكل رسمي مع لاعب فاركو محمود جهاد، لمدة أربعة مواسم ونصف.