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لحظة بلحظة.. الأهلي ومودرن سبورت.. جراديشار أساسيا

06:04 م الأحد 02 فبراير 2025

عبد الرحمن رشدان لاعب مودرن سبورت ضد الأهلي

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يلاقي النادي الأهلي نظيره مودرن سبورت اليوم الإثنين، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر على استاد السلام.

تشكيل الأهلي لمواجهة مودرن سبورت

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - مصطفى العش - مروان عطية.

خط الوسط: عمرو السولية - عمر الساعي - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات - جراديشار - إمام عاشور.

ويحتل المارد الأحمر وصافة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة.

تشكيل مودرن سبورت لمواجهة الأهلي

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: محمد دسوقي - محمود رزق - علي الفيل - جوناثان نجويم.

خط الوسط: غنام محمد - علي زعزع - محمد هلال - محمد اميسي.

هجوم: حسام حسن، ارنولد ايبا.

ويحتل مودرن سبورت المركز السابع عشر في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط.

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