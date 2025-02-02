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متابعة - محمد القرش:

تصوير: أسامة عبد النبي:

فاز النادي الأهلي على نظيره مودرن سبورت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

سجل أهداف الأهلي: جراديشار، إمام عاشور "هدفين".

سجل هدف مودرن: أرنولد أيبا.

ورفع المارد الأحمر رصيده إلى 23 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري الممتاز، وبفارق نقطة واحدة عن بيراميدز المتصدر.

تشكيل الأهلي لمواجهة مودرن سبورت

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - مصطفى العش - مروان عطية.

خط الوسط: عمرو السولية - عمر الساعي - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات - جراديشار - إمام عاشور.

ويحتل المارد الأحمر وصافة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة.

تشكيل مودرن سبورت لمواجهة الأهلي

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: محمد دسوقي - محمود رزق - علي الفيل - جوناثان نجويم.

خط الوسط: غنام محمد - علي زعزع - محمد هلال - محمد اميسي.

هجوم: حسام حسن، ارنولد ايبا.

ويحتل مودرن سبورت المركز السابع عشر في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط.

ملخص مباراة الأهلي ومودرن سبورت

بداية المباراة

بطاقة صفراء لـ علي زعزع بعد التدخل على إمام عاشور في الدقيقة 3

بطاقة صفراء لمحمد هاني في الدقيقة 7

جراديشار يسجل هدف تقدم الأهلي في الدقيقة 13

إمام عاشور يسجل هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 29

إمام عاشور يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 29

انتهاء الشوط الأول بتقدم الأهلي بثلاثية دون رد

دخول وليد فرج ومعتز زدام وطارق محمد بدلا من محمد اميسي ومحمد هلال وجوزيف جوناثان في الدقيقة 46

خطأ لصالح معتز زدام في الدقيقة 52

خطأ لصالح موردن سبورت في وسط الملعب في الدقيقة 60

دخول عمر الساعي ومحمد عبد الله بدلا من محمد مجدي أفشة وجراديشار في الدقيقة 65

أرنولد أيبا يسجل الهدف الاول لمودرن سبورت في الدقيقة 75

انتهاء المباراة بفوز المادر الأحمر بثلاثية مقابل هدف