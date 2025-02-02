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الأهلي يلاحق بيراميدز بثلاثية في مرمى مودرن سبورت (صور)

06:04 م الأحد 02 فبراير 2025
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    الأهلي ضد مودرن سبورت (1)
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    الأهلي ضد مودرن سبورت (4)
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    احتفال جراديشار بهدفه (2)
  • عرض 24 صورة
    الأهلي ضد مودرن سبورت (2)
  • عرض 24 صورة
    أشرف بن شرقي يتابع مباراة الأهلي ومودرن (1)
  • عرض 24 صورة
    أشرف بن شرقي يتابع مباراة الأهلي ومودرن (2)
  • عرض 24 صورة
    أشرف بن شرقي يتابع مباراة الأهلي ومودرن (3)
  • عرض 24 صورة
    الأهلي ضد مودرن سبورت (3)
  • عرض 24 صورة
    احتفال جراديشار بهدفه (1)
  • عرض 24 صورة
    احتفال إمام عاشور بهدفه (3)
  • عرض 24 صورة
    احتفال إمام عاشور بهدفه (2)
  • عرض 24 صورة
    احتفال إمام عاشور بهدفه (4)
  • عرض 24 صورة
    احتفال إمام عاشور بهدفه (5)
  • عرض 24 صورة
    إمام عاشور يحتفل مع الساعي (1)
  • عرض 24 صورة
    إمام عاشور يحتفل مع الساعي (2)
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    احتفال إمام عاشور بهدفه (7)
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    احتفال إمام عاشور بهدفه (6)
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    احتفال إمام عاشور بهدفه (8)
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    احتفال إمام عاشور بهدفه (9)
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    إمام عاشور
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    احتفال إمام عاشور بهدفه (10)
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    إمام عاشور مع مروان عطية وعمرو السولية (1)
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    إمام عاشور مع مروان عطية وعمرو السولية (2)
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متابعة - محمد القرش:

تصوير: أسامة عبد النبي:

فاز النادي الأهلي على نظيره مودرن سبورت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

سجل أهداف الأهلي: جراديشار، إمام عاشور "هدفين".

سجل هدف مودرن: أرنولد أيبا.

ورفع المارد الأحمر رصيده إلى 23 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري الممتاز، وبفارق نقطة واحدة عن بيراميدز المتصدر.

تشكيل الأهلي لمواجهة مودرن سبورت

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - مصطفى العش - مروان عطية.

خط الوسط: عمرو السولية - عمر الساعي - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات - جراديشار - إمام عاشور.

ويحتل المارد الأحمر وصافة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة.

تشكيل مودرن سبورت لمواجهة الأهلي

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: محمد دسوقي - محمود رزق - علي الفيل - جوناثان نجويم.

خط الوسط: غنام محمد - علي زعزع - محمد هلال - محمد اميسي.

هجوم: حسام حسن، ارنولد ايبا.

ويحتل مودرن سبورت المركز السابع عشر في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط.

ملخص مباراة الأهلي ومودرن سبورت

بداية المباراة

بطاقة صفراء لـ علي زعزع بعد التدخل على إمام عاشور في الدقيقة 3

بطاقة صفراء لمحمد هاني في الدقيقة 7

جراديشار يسجل هدف تقدم الأهلي في الدقيقة 13

إمام عاشور يسجل هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 29

إمام عاشور يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 29

انتهاء الشوط الأول بتقدم الأهلي بثلاثية دون رد

دخول وليد فرج ومعتز زدام وطارق محمد بدلا من محمد اميسي ومحمد هلال وجوزيف جوناثان في الدقيقة 46

خطأ لصالح معتز زدام في الدقيقة 52

خطأ لصالح موردن سبورت في وسط الملعب في الدقيقة 60

دخول عمر الساعي ومحمد عبد الله بدلا من محمد مجدي أفشة وجراديشار في الدقيقة 65

أرنولد أيبا يسجل الهدف الاول لمودرن سبورت في الدقيقة 75

انتهاء المباراة بفوز المادر الأحمر بثلاثية مقابل هدف

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الأهلي إمام عاشور أهداف الأهلي جراديشار الدوري المصري ترتيب الدوري المصري
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