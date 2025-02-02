مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
19:00

الأهلي

بطولة العالم لكرة اليد

كرواتيا

- -
19:00

الدنمارك

الدوري الإنجليزي

أرسنال

1 0
18:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

لاعب لأول مرة أساسيا.. تشكيل الأهلي لمواجهة موردن سبورت في الدوري

05:46 م الأحد 02 فبراير 2025

تدريبات الأهلي (3)

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري، مارسيل كولر، التشكيل الرسمي لمواجهة مودرن سبورت في الدوري المصري الممتاز.

وشهد التشكيل تواجد الوافد الجديد، جراديشار، لأول مرة أساسيا بعد المشاركة كبديل في المباراة الماضية التي سجل بها هدفا.

تشكيل الأهلي لمواجهة مودرن سبورت

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - مصطفى العش - مروان عطية.

خط الوسط: عمرو السولية - عمر الساعي - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات - جراديشار - إمام عاشور.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر على ملعب السلام.

اقرأ أيضًا:

"كنا نفتقده".. دي بروين يتغنى بعمر مرموش قبل لقاء آرسنال

"آخرهم سامسون أكينولا".. ماذا قدم الراحلون عن الزمالك بالموسم الجاري؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي تشكيل الأهلي إمام عاشور جراديشار موعد مباراة الأهلي مودرن سبورت
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

موجة تضخم عالمية.. ترامب يدق طبول الحرب التجارية و"كلنا خاسرون"