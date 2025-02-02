لاعب لأول مرة أساسيا.. تشكيل الأهلي لمواجهة موردن سبورت في الدوري

كتب - محمد القرش:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري، مارسيل كولر، التشكيل الرسمي لمواجهة مودرن سبورت في الدوري المصري الممتاز.

وشهد التشكيل تواجد الوافد الجديد، جراديشار، لأول مرة أساسيا بعد المشاركة كبديل في المباراة الماضية التي سجل بها هدفا.

تشكيل الأهلي لمواجهة مودرن سبورت

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - مصطفى العش - مروان عطية.

خط الوسط: عمرو السولية - عمر الساعي - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات - جراديشار - إمام عاشور.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر على ملعب السلام.

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