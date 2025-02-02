صدمة قوية.. آخر تطورات مفاوضات صفقة كوتسيا مع الأهلي

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كتب- محمد خيري:

كشفت تقارير صحفية، تطورات مفاوضات النادي الأهلي للتعاقد مع السويسري كوتسيا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويلعب كوتسيا ضمن فريق سيرفت السويسري، وينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، ويأمل الأهلي في ضمه لتعزيز خطوط الهجوم في الفترة الحالية.

وكشف الصحفي البلجيكي الموثوق ساتشا تافوليري رفض كوتيسا العرض المقدم من الأهلي للانتقال في سوق الانتقالات الشتوية.

وأوضح الصحفي البلجيكي، أن كوتيسا يرغب في أن يكون لاعبا حرا مع نهاية الموسم الجاري.

جدير بالذكر، أن كوتيسا يتصدر قائمة هدافي الدوري السويسري، برصيد 12 هدفا وبفارق 4 أهداف عن أقرب منافسيه.

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