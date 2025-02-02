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كتب- محمد عبدالهادي:

تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد، نحو ستاد السلام، حيث يحتضن الصدام الكروي المرتقب بين فريقي الأهلي ومودرن سبورت، والذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية، أبرز 10 معلومات هامة عن مباراة الأهلي ومودرن سبورت:

1) تبلغ القيمة التسويقية للأهلي 32.58 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لمودرن سبورت 7.35 مليون يورو.

2) التقى الفريقان من قبل في 7 مواجهات سابقة، بمختلف مسميات فريق مودرن.

3) الأهلي حقق الفوز في 3 مباريات وخسر في لقاء، فيما سيطر التعادل في 3 مباريات.

4) أول لقاء بين الأهلي ومودرن سبورت، منذ صعود الأخير للدوري الممتاز كان باسمه القديم فيوتشر موسم 2021-2022، وانتهى بالتعادل 1-1.

5) أكبر فوز للأهلي في لقاءات الفريقين بنتيجة 4- صفر، موسم 2021-2022.

6) محمد مجدى أفشة هو هداف الأهلي في لقاءات الفريقين برصيد هدفين.

7) الأهلي لم يحقق الفوز في أخر مباراتين بالدوري؛ إذ تعادل مع زد وبيراميدز.

8) أخر ظهور لفريق مودرن كان أمام حرس الحدود وخسر بهدف نظيف.

9) مودرن سبورت يحتل المركز الـ17 قبل الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط.

10) الأهلي يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة.

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