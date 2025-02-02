4 مكاسب ينتظرها الأهلي أمام مودرن سبورت

كتب - محمد عبدالهادي:

يستعد فريق الأهلي، لخوض مواجهة من العيار الثقيل مساء اليوم الأحد حين يلتقي بنظيره مودرن سبورت على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي وموردن سبورت

الأهلي يحل عند السابعة من مساء اليوم الأحد ضيفًا على نظيره موردن فيوتشر على استاد السلام.

ويسعي المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لتحقيق عدة مكاسب في لقاء الليلة، نبرزها في السطور التالية:

1- العودة لطريق الانتصارات مرة أخري، بعدما تعثر في آخر جولتين بالتعادل أمام زد وبيراميدز.

2- في حال الفوز وحصد الـ3 نقاط، يصل الأهلي إلى 23 نقطة، ليواصل مطاردة بيراميدز على الصدارة التي يعتليها برصيد 24 نقطة.

3- الثأر من الهزيمة الأخيرة التي تعرض لها الأهلي أمام مودرن سبورت في في الجولة 34 من الدوري المصري في موسم 2023-2024، والتي انتهت بخسارة المارد الأحمر بنتيجة 2-1.

4- تحقيق الفوز الرابع تاريخيًا بمواجهات الفريقين، بعدما تواجها في 7 مباريات فاز الأهلي في 3 وتعادل في 3 وخسر لقاء وحيد.

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