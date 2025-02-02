مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
19:00

الأهلي

بطولة العالم لكرة اليد

كرواتيا

- -
19:00

الدنمارك

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
18:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

4 مكاسب ينتظرها الأهلي أمام مودرن سبورت

03:22 م الأحد 02 فبراير 2025
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد عبدالهادي:

يستعد فريق الأهلي، لخوض مواجهة من العيار الثقيل مساء اليوم الأحد حين يلتقي بنظيره مودرن سبورت على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي وموردن سبورت

الأهلي يحل عند السابعة من مساء اليوم الأحد ضيفًا على نظيره موردن فيوتشر على استاد السلام.

ويسعي المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لتحقيق عدة مكاسب في لقاء الليلة، نبرزها في السطور التالية:

1- العودة لطريق الانتصارات مرة أخري، بعدما تعثر في آخر جولتين بالتعادل أمام زد وبيراميدز.

2- في حال الفوز وحصد الـ3 نقاط، يصل الأهلي إلى 23 نقطة، ليواصل مطاردة بيراميدز على الصدارة التي يعتليها برصيد 24 نقطة.

3- الثأر من الهزيمة الأخيرة التي تعرض لها الأهلي أمام مودرن سبورت في في الجولة 34 من الدوري المصري في موسم 2023-2024، والتي انتهت بخسارة المارد الأحمر بنتيجة 2-1.

4- تحقيق الفوز الرابع تاريخيًا بمواجهات الفريقين، بعدما تواجها في 7 مباريات فاز الأهلي في 3 وتعادل في 3 وخسر لقاء وحيد.

اقرأ أيضًا:

"نصفها أهلاوي".. قصة دعم عائلة العدل للزمالك

بعد ثلاثية بيراميدز.. قرار من جروس للاعبي الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي ضد مودرن سبورت الأهلي موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت ماتش الأهلي اليوم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الساعات المقبلة