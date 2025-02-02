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بعد ثلاثية بيراميدز.. قرار من جروس للاعبي الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي

03:10 م الأحد 02 فبراير 2025

جروس مدرب الزمالك

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كتب- محمد خيري:

قرر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأحد.

وخسر الزمالك أمس أمس الجمعة، من بيراميدز، بثلاثة أهداف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب الدفاع الجوي.

ويستأنف الفريق تدريباته غدا الإثنين المقبل على ملعب النادي استعداداً للقاء الإسماعيلي المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف الزمالك نظيره الإسماعيلي في السابعة مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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كريستيان جروس بيراميدز الزمالك
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