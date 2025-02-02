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الزمالك يعلن رسمياً أولى الصفقات الشتوية

03:04 م الأحد 02 فبراير 2025
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    محمود جهاد أولى صفقات الزمالك الشتوية (12)_Easy-Resize.com
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    محمود جهاد أولى صفقات الزمالك الشتوية مع منتخب مصر (2)_Easy-Resize.com
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أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن التعاقد مع محمود جهاد لاعب وسط فريق فاركو خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

ووقع محمود جهاد على عقود الانتقال لنادي الزمالك رسمياً لمدة أربعة مواسم ونصف، بعد الاتفاق مع ناديه على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة.

يأتي التعاقد مع محمود جهاد في إطار سياسة النادي بالتعاقد مع العناصر التي طلب الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس ضمها لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

مسيرة محمود جهاد

بدأ محمود جهاد مسيرته الاحترافية بنادي النجوم الذي أعاره لنادي فاركو في موسم 21/22 قبل أن يشتري الأخير العقد بصورة رسمية.

أرقام محمود جهاد مع فاركو موسم 24/25

صاحب الـ 23 عاماً شارك بقميص فاركو خلال الموسم الجاري 2024/25 بـ 9 مباريات سجل خلالها هدفين بمعدل 738 دقيقة لعب.

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