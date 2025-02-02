"ظهور محتمل لعمر مرموش"..5 معلومات عن صدام مانشستر سيتي وآرسنال الليلة

بنشرقي يكشف سبب شعوره بالرعب من الأهلي في المباراة الأولى أمامه

كتب- محمد عبدالهادي:

يستعد الدولي المصري عمر مرموش، المنتقل حديثًا لصفوف مانشستر سيتي في الميركاتو الشتوي الأخير، لظهور محتمل جديد مع فريقه بمباراة من العيار الثقيل مساء اليوم الأحد أمام آرسنال بالجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي.

وكان مرموش قد سجل ظهوره الرسمي الأول مع السيتي، في الجولة الـ23 أمام تشيلسي، والتي ظهر بها بمستوي أكثر من رائع وقاد فريقه للفوز بنتيجة 3-1.

ويستعرض "مصراوي" خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن مباراة مانشستر سيتي وآرسنال كالتالي:

1- تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر عبر قناة beIN SPORTS 1، بتعليق عصام الشوالي.

2- مباراة الدور الأول بين الفريقين هذا الموسم انتهت بالتعادل بهدفين لمثليهما.

3- يتواجد فريق آرسنال في المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة، بينما يقبع فريق مانشستر سيتي في المركز الرابع برصيد 41 نقطة.

4- أرسنال يتفوق في تاريخ مواجهاته أمام مانشستر سيتي، حيث تواجها في 192 مباراة سابقة، فاز المدفعجية في 94 مباراة مقابل خسارة السيتي في 54 مباراة وحضر التعادل في 44 لقاء.

5- تبلغ القيمة التسويقية لفريق مانشستر سيتي 1.29 مليار يورو، بينما آرسنال قيمته التسويقية تصل لـ 1.15، مليون دولار.

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