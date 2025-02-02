كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أشرف بنشرقي النجم المغربي الجديد بصفوف الأهلي، قال إنه شعر بالرعب خلال المباراة الأولى التي واجه بها القلعة الحمراء.

وأضاف بنشرقي، في تصريحات للحسابات الرسمية لناديه عبر منصات التواصل الاجتماعي، مساء أمس السبت:"شعرت بالرعب في أول مرة واجهت الأهلي حين دخلت الملعب ورأيت جماهيره في ملعب برج العرب هنا عرفت قيمة النادي بالنسبة للجمهور".

وتابع اللاعب المغربي:"الجميع يعرف قيمة النادي الأهلي وقيمة جمهور الذي يحب البطولات وهو أقل شيء نقدمه له لكي يفرح والأهلي لا يحتاج بنشرقي ليتحدث عنه لأن النادي يتحدث عن نفسه وأي لاعب يتمنى أن ينضم للأهلي ليحقق البطولات".

وأتم اللاعب تصريحاته بقوله:"جمهور الأهلي يحب النادي أكثر من أي شيء وكلاعبين نرى هذه الأشياء".

صفقة بنشرقي

وكان النادي الأهلي قد أعلن خلال الانتقالات الشتوية الجارية التعاقد مع اللاعب صاحب الـ 30 عاماً قادمًا من صفوف الريان القطري.

أشرف بنشرقي كان قد انضم لصفوف الريان في موسم 23/24 قادمًا من صفوف الجزيرة الإماراتي الذي قضى بقميصه موسم وحيد بعد رحيله عن الزمالك.

وشارك اللاعب المغربي بقميص الريان خلال الموسم الجاري 2024/25 بـ 16 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع 6 لزملائه بعدما شارك الموسم الماضي 2023/24 بقميص الريان القطري بـ 28 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 14 هدفًا وصنع 6 لزملائه.

صفقات الأهلي الشتوية بموسم 2024/25

صفقات الأهلي بالانتقالات الشتوية حتى الآن هي 5 بانضمام مصطفى العش على سبيل الإعارة من زد، أحمد رضا قادمًا من بتروجت بجانب السلوفيني نيجك جراديشار بالإضافة إلى إعلان التعاقد مع محمود حسن تريزيجيه على أن ينضم مع بعد نهاية الموسم وأشرف بنشرقي.

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