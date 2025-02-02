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"أمر مزعج ويصف حالنا بالانهيار".. جمال العدل يكشف خريطة صفقات الزمالك

10:49 ص الأحد 02 فبراير 2025
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كتب- محمد خيري:

أكد جمال العدل، عضو لجنة الاستثمار وتنمية الموارد بالزمالك أن تسمية لجنة الإنقاذ أمر يزعجه ويصف حال الزمالك بأنه ينهار وهو أمر غير صحيح.

وقال "العدل" في تصريحات لبرنامج زملكاوي قناة الزمالك، أن مد فترة القيد الأفريقي منح اللجنة فرصة أكبر لعمل صفقات أفضل وكان هناك صفقتين أجنبيتين تم الإنتهاء منهما".

أضاف: "لكن تم الانتظار فمن الممكن أن تجد اللجنة صفقات أفضل في الأيام القليلة القادمة، في ظل وجود وقت كاف للاختيار بعناية".

وطالب "العدل" بأن لا يتم القسوة على زيزو خاصة أنه تنازل عن ملايين الجنيهات حبًا في الزمالك وسيتم الجديد له في الأيام القادمة.

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