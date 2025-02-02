كتب ـ رمضان حسن

استقر المدير الفني السويسري لفريق الأهلي، مارسيل كولر، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة مودرن سبورت مساء اليوم الأحد.

ويستمر اعتماد كولر على الصفقات الشتوية الجديدة للأهلي بعدما شاركت في مباراة بيراميدز الماضية.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة مودرن سبورت

ويبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: مصطفي العش- رامي ربيعة - كريم الدبيس- محمد هاني

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - كريم نيدفيد

خط الهجوم: إمام عاشور - حسين الشحات -جارديشار

موعد مباراة مودرن سبورت والأهلي

الأهلي سيحل ضيفًا عند السابعة من مساء اليوم على نظيره فيوتشر ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري المصري.

ترتيب فيوتشر والأهلي في الدوري

مودرن سبورت يحتل قبل المباراة المركز 17 قبل الأخير بالدوري المصري برصيد 7 نقاط، فيما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 20 نقطة.

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