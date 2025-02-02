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الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري المصري

10:29 ص الأحد 02 فبراير 2025

فريق الأهلي

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كتب- محمد خيري:

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفا ثقيلا على نظيره مودرن سبورت، اليوم الأحد في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة، بين الأهلي ومودرن سبورت في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، على ستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الـ11 من بطولة الدوري المصري الزمالك.

ويسعى النادي الأهلي للاقترب بشكل أكبر من المقدمة، واستغلال خسارة فريق الزمالك الماضية من بيراميدز، بثلاثية نظيفة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن سبورت

وتنقل مباراة الأهلي ومودرن سبورت، عبر شبكة قنوات "أون تايم سبورتس"، التي خصصت قناة "أون تايم سبورتس 1"، لنقل المباراة مباشرة.

ويدخل النادي الأهلي اللقاء، هو يحتل المركز الثاني في بطولة الدوري المصري الممتاز، برصيد 20 نقطة جمعهم من 10 مباريات، فاز في 5 وتعادل في مثلهم، فيما يأتي فريق مودرن سبورت في المركز قبل الأخير بجدول الترتيب برصيد 7 نقاط.

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