القصة الكاملة لمفاوضات الأهلي والزمالك لضم مصطفى محمد

كتب- مصطفى الجريتلي:

مصطفى محمد المحترف المصري في صفوف نانت الفرنسي ارتبط اسمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بمفاوضات من قِبل مسؤولي الأهلي لضمه ضمن تدعيمات صفوفهم للمشاركة بالنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية وكذلك من قِبل نظرائهم في الزمالك.

مفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد

مصطفى بالفعل دخل مسؤولو النادي الأهلي في مفاوضات معه لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بحسب تصريحات مصدر مطلع لمصراوي في وقت سابق.

وأوضح المصدر ذاته أن مسؤولي النادي الأهلي قد تواصلوا بالفعل مع مصطفى؛ لبحث إمكانية ضمه لصفوف الفريق ولكنه أبلغهم برغبته في الاستمرار بأوروبا.

ونفى المصدر حدوث أي مفاوضات جديدة من جانب مسؤولي الأهلي مع اللاعب خلال الفترة الأخيرة، مضيفًا:"موقف الأهلي من التعاقد مع اللاعب قد يتغير بعد كأس العالم للأندية".

مفاوضات الزمالك مع مصطفى محمد

جمال العدل، عضو لجنة الاستثمار وتنمية الموارد بنادي الزمالك، قال في تصريحات لقناة أم بي سي مصر، مساء أمس السبت، إنه تواصل بالفعل مع المهاجم الدولي صاحب الـ 27 عاماً لاستطلاع رأيه في الانضمام لفريقهم حتى نهاية الموسم الجاري 2024.

وقال العدل خلال المداخلة ذاتها:"تحدثت مع مصطفى لنتعاقد معه وعرضنا عليه أي مبلغ يريده ويلعب معنا الستة أشهر القادمة وقال سأفكر ونسبة انضمامه للزمالك أو استمراره مع نانت 50% إلى 50%".

سعر مصطفى محمد

سعر مصطفى الذي حده نادي نانت، بحسب تقرير نشرته صحيفة ليكيب الفرنسية هو 15 مليون يورو للموافقة على رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية لأي ناد.

مصطفى الذي لا يشارك كثيراً بالموسم الجاري مع ناديه تبلغ قيمته السوقية بحسب موقع ترانسفير ماركت المتخصص في إحصائيات اللاعبين 5 ملايين يورو.

عدد أهداف مصطفى محمد

مصطفى شارك خلال الموسم الجاري 2024/25 بقميص نانت بـ 18 مباراة بمختلف المسابقات؛ إذ سجل 3 أهداف وصنع هدفاً خلال 602 دقيقة لعب.

مصطفى كان قد انضم لصفوف نانت الفرنسي في موسم22/23 على سبيل الإعارة قبل أن يتم شراء المتبقي في عقده من نادي جالاتا سراي التركي.

مصطفى خاض منذ انضمامه لصفوف نانت 98 مباراة سجل خلالها 22 هدفاً وصنع 8 أهداف.

المدير الفني الحالي لفرق نانت الفرنسي أنطوان كومبواري، قال خلال تصريحات أوردتها ليكيب:"الاستبعاد ليس بسبب السلوك، بل نتيجة الأداء والاختيار الرياضي، والأمر متروك له للعمل لاستعادة مكانه في التشكيل".