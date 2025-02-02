موعد مباراة الاهلي ومودرن سبورت في الدوري المصري والقنوات الناقلة

كتب ـ محمد الميموني:

يواجه الأهلي نظيره مودرن سبورت اليوم الأحد 2 فبراير، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.

ويدخل المارد الأحمر لقاء مودرن سبورت بعد التعادل إيجابيا 2-2 مع بيراميدز في الأسبوع الماضي من الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء على ستاد السلام، ويذاع اللقاء على قناة أون تايم سبورت 1.

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة بينما يحتل مودرن سبورت المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط.

وجاءت قائمة الأهلي أمام مودرن سبورت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - رامي ربيعة - أكرم توفيق - مصطفى العش - محمد هاني - كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية - عمرو السولية - محمد مجدى أفشة - كريم وليد - إمام عاشور - عمر الساعي - أحمد رضا - أحمد نبيل كوكا - حسين الشحات - محمد عبد الله.

خط الهجوم: جراديشار - حمزة عبد الكريم