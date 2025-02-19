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قبل القمة.. بيسيرو يستبعد 3 لاعبين من معسكر الزمالك

11:00 م الأربعاء 19 فبراير 2025

جوزيه بيسيرو

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استقر المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على استبعاد ثلاث لاعبين من المعسكر المقام بالاسماعيلية، استعدادا لمواجهة الأهلي بالدوري.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك والأهلي يوم السبت المقبل، في القمة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري المصري، و يحتضنها ستاد القاهرة الدولي.

3 لاعبين خارج معسكر الزمالك استعدادا للقمة

وأكد مصدر بالنادي لمصراوي، أن بيسيرو استبعد الثلاثي أحمد فتوح وشيكابالا ومحمود جهاد من معسكر الإسماعيلية الخاص بالقمة.

وأوضح المصدر أن فتوح تم خروجه من المعسكر نظرًا لعدم تعافيه من الإصابة الخاصة به بمزق في العضلة الخلفية.

في حين أن شيكابالا لم تكتمل جاهزيته الفنية مما دفع الجهاز الفني لخروجه من حسابات القمة، بينما جاء غياب محمود جهاد بسبب مزق في العضلة الخلفية.

أخر ظهور للزمالك والأهلي بالدوري المصري

جدير بالذكر أن الزمالك تعادل إيجابيًا بهدف لكل فريق مع نظيره بتروجيت في ظهوره الأخير بالدوري، ويتواجد في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 27 نقطة.

بينما فاز الأهلي في مباراته الأخيرة على الاسماعيلي بنتيجة 4-0، ويحتل وصافة جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة.

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البرتغالي جوزيه بيسيرو بيسيرو يستبعد 3 لاعبين معسكر الزمالك لمواجهة الأهلي
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