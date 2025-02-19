نجم الزمالك السابق يخضع لعملية جراحية.. والأبيض يصدر بياناً بشأنه

كتب - نهى خورشيد

خضع أحمد عبدالحليم نجم نادي الزمالك الأسبق، لعملية جراحية اليوم الأربعاء، وذلك حسب البيان الصادر عبر الحساب الرسمي للقلعة البيضاء.

وجاء البيان كالأتي..

يعرب مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب عن خالص أمنياته بالشفاء العاجل للكابتن أحمد عبد الحليم النجم السابق بفريق الكرة بالقلعة البيضاء، سائلين المولى عز وجل أن يمن عليه بالشفاء التام وأن يرزقه دوام الصحة والعافية.

وحرص مجلس إدارة نادي الزمالك على الاطمئنان على حالته.

وفي سياق منفصل، يحتل الفريق الكروي بنادي الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة، من الفوز في 8 لقاءات والتعادل في 3 مواجهات والهزيمة في مثلهم.