مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

جالاتا سراي

- -
19:45

الكمار

الدوري السعودي

الفيحاء

- -
17:30

الخليج

الدوري الأوروبي

أندرلخت

- -
22:00

فنربخشة

جميع المباريات

إعلان

نجم الزمالك السابق يخضع لعملية جراحية.. والأبيض يصدر بياناً بشأنه

10:42 م الأربعاء 19 فبراير 2025

أحمد عبدالحليم نجم نادي الزمالك الأسبق

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

خضع أحمد عبدالحليم نجم نادي الزمالك الأسبق، لعملية جراحية اليوم الأربعاء، وذلك حسب البيان الصادر عبر الحساب الرسمي للقلعة البيضاء.

وجاء البيان كالأتي..

يعرب مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب عن خالص أمنياته بالشفاء العاجل للكابتن أحمد عبد الحليم النجم السابق بفريق الكرة بالقلعة البيضاء، سائلين المولى عز وجل أن يمن عليه بالشفاء التام وأن يرزقه دوام الصحة والعافية.

وحرص مجلس إدارة نادي الزمالك على الاطمئنان على حالته.

وفي سياق منفصل، يحتل الفريق الكروي بنادي الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة، من الفوز في 8 لقاءات والتعادل في 3 مواجهات والهزيمة في مثلهم.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد عبدالحليم الزمالك حسين لبيب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مدبولي: ندرس تبكير بعض الزيادات قبل إقرار الحزمة الاجتماعية الجديدة
"الوطنية للانتخابات" تنفي تحديد مواعيد إجراءات انتخابات مجلسي النواب والشيوخ
رسميًا.. قناة مجانية تعلن نقل مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025