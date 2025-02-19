"بعد الإصابة".. موقف أفشة من موقعة القمة أمام الزمالك

كتب - نهى خورشيد

بات محمد مجدى أفشة نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعيداًَ عن المشاركة في موقعة القمة المقبلة أمام الزمالك، ضمن الأسبوع الـ15 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتعرض أفشة لإصابة بشد في عضلة السمانة، وذلك خلال تدريبات الأحمر اليوم استعداداً لمواجهة الغريم التقليدي نادي الزمالك.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية وأشعة لتحديد موقفه من القمة وذلك حسبما أكد مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الكروي بنادي الزمالك غريمه الأهلي يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.