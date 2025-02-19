بالـ 17..ناشئين كفر الشيخ يكسر أرقام الأهلي والزمالك في أكبر نتائج الكرة المصرية

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعاد فريق الناشئين بنادي كفر الشيخ مواليد 2009 الأذهان لمباراة الأهلي مع الجونة في كأس مصر عام 2015 بفوز المارد الأحمر بالمباراة بـ 13 هدفًا مقابل لاشئ، وذلك بعد تحقيق ناشئين كفر الشيخ الفوز في إحدى مبارياته مؤخرًا بـ 17 هدفًا مقابل لاشئ ليكسر الفريق الكفراوي أرقام النادي الأهلي بتحقيق أكبر نتيجة في تاريخ الكرة المصرية.

وحقق فريق الناشئين بنادي كفر الشيخ مواليد 2009 بقيادة الكابتن صبري المسيري، المدير الفني للفريق فوزًا غاليًا على نظيره فريق نادي الجزيرة بمطروح بـ 17 هدفًا مقابل لا شئ في إطار منافسات الجولة الأخيرة من بطولة دوري الجمهورية "ب" مواليد 2009 والتي أقيمت على ملعب الاستاد الحربي بمحافظة الاسكندرية.

وكانت سجلات الكرة المصرية دون فيها على مدار تاريخها أكبر نتائج مباريات عندما فاز نادي الزمالك على فريق التاج الملكي بنتيجة 11 / 0 في بطولة كأس مصر عام 1929، وفي 13 أغسطس 2015 حقق النادي الأهلي فوزًا غاليًا على فريق الجونة 13 / 0 في منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

وفي غضون فبراير 2025 كسر فريق الناشئبن بنادي كفر الشيخ مواليد 2009 تلك الأرقام السابقة للقطبين الأهلي والزمالك بتحقيقه الفوز على نظيره نادي الجزيرة بمطروح بـ 17 هدف مقابل لاشئ وذلك تحت قيادة جهاز فني مكون من صبري المسري، مديرًا فنيًا، وأحمد عماد، مدربًا عامًا، ومحمود الطنطاوي، مدربًا لحراس المرمى، وشريف رضا، مديرًا إداريًا.

وكانت فرق الناشئين بنادي كفر الشيخ، حققت نتائج متعددة خلال الموسم الرياضي الحالي 2024 - 2024 تحت قيادة الكابتن أشرف طلحة، مدير قطاع الناشئين بنادي كفر الشيخ، وذلك في إطار العمل بالنادي برئاسة المحاسب عبدالحميد مصطفى، رئيس مجلس إدارة النادي على تكوين فرق قوية بقطاع الناشئين.

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