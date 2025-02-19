قبل صدام الزمالك.. تفاصيل إصابة محمد مجدى أفشة

تعرض نجم النادي الأهلي، محمد مجدى أفشة، لإصابة قوية خلال تدريبات الفريق الجماعية التي أقيمت اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة الزمالك في القمة المرتقبة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الزمالك يوم السبت المقبل، الموافق 22 فبراير الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري المصري، و يحتضنها ستاد القاهرة الدولي.

وكشف مصدر لمصراوي أن اللاعب محمد أفشة تعرض للإصابة بشد في عضلة السمانة في مران الفريق الذي أقيم اليوم الأربعاء.

وشدد المصدر أن أفشة سيجري أشعة خلال الساعات القليلة القادمة لحسم موقفه من مباراة الزمالك في القمة".

تفاصيل مران الأهلي اليوم الأربعاء استعدادًا للزمالك

خاض الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، المران الثاني له بمقر النادي استعدادا لخوض مباراة القمة ضد الزمالك يوم السبت المقبل.

وشهد المران عقد جلسات خاصة من قبل كولر للاعبي الأهلي للتشديد على أهمية اللقاء وضرورة الفوز لاستعادة صدارة الدوري.

كما شدد كولر على عدم الانسياق وراء ما يتردد عن تراجع مستوى الزمالك وأفضلية الأهلي، مستشهدًا بلقاء السوبر الذي حسمه الأبيض رغم توقع الكثير بأفضلية الأهلي.